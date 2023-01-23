『LEONARD;半コート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 13時 10分に出品され03月19日 13時 10分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入したまま、クローゼット入りでした

汚れなど有りませんのでご安心下さい

LEONARD;お好きな御方に着用して頂きたいです

黒地に花柄です

サイズ、フリーサイズ

肩幅52

胸幅60

総丈70

袖丈52

スタンドカラー6

素人採寸にて前後します

華やかなお洋服がお好きな方に着用頂きたいです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: レオナール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ LEONARD;半コート