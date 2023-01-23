『グースダウン高級アウター【ピューテリー】All Condition Pack極美【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 01時 36分に出品され03月14日 01時 36分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プレミアムアウターに特化したダウンブランド

PEUTEREYの ロングコート



定価15万以上でクオリティの高い ALL CONDITION PACKグレード



最高品質のグースダウンのみ使用。







ナイロンシェルは、美しい張りと光沢感のあるイタリアのリモンタ社と共同開発した「リモンタナイロン」を使用しています。



深みのある色合いと滑らかな肌触りが特徴。

スパーブラントからも信頼され、採用されています。

エルベ・シャプリエ／エルメス／オロビアンコ／グッチ／ステファノマーノ／フェリージ／プラダ／フランク・ダニエル／ラガシャ／ルイ・ヴィトン







カラーはダークブラウン

光沢がある生地なので明るい印象です。









Size表記 40

シリアルナンバー入り



ーーー商品サイズーーー

肩幅・40 ㎝

身幅・45 ㎝

袖丈・60 ㎝

着丈・85 ㎝

素人採寸、平置きでおおよその寸法とご了承下さい。



ーーーマテリアルーーー

表地・ポリエステル99%・ポリウレタン1%

中わた・ダウン90%.フェザー10%



ーーーコンディションーーー

★使用僅かの美品



素人検品だということをご勘案頂き、

ユーズド品・リユース品として

ご活用して下います方へ☆彡



－－－－－－－－－－－－－－－－



写真画像と説明で商品のご確認をお願い致します。



個人差による主観の違いがあるかと思いますので、

お問い合わせ等はコメント欄にてお気軽に





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出番がなくなった・サイズが合わなくなった

趣味が変わった・似合わなくなった

衝動買いだった…

という物を少しずつ出品しています。





タバコは吸わず、ペットもいませんが、

個人の保管品であることと、

簡易包装での発送という事をご考慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ピューテリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ グースダウン高級アウター【ピューテリー】All

Condition

Pack極美