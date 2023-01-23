『PEOPLESTYLE 変形 フェイスマスクファスナーパーカー y2k【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 07時 48分に出品され04月01日 07時 48分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グレー



○商品名: PEOPLESTYLE 変形 フェイスマスクファスナーパーカー Boxyfit ダメージ加工



手袋は取り外しできます。



○生地:100% 綿



○ サイズ表

S:(総丈 58.5胸囲 130 肩幅 53.5 袖丈 57.5）cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ PEOPLESTYLE

変形

フェイスマスクファスナーパーカー

y2k