『Ryo様専用☆新品・タグ付き☆ノースフェイス シュプリーム 2019【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 15時 50分に出品され03月14日 15時 50分に終了予定です。即決価格は66,300円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】ノースフェイス×シュプリーム

Supreme × The North Face

2019SS Arc Logo Mountain Parka



【商品説明】

Supremeのコラボシリーズの中でも特に人気なThe North Faceとのコラボ。フロントにワッペン仕立てのアーチロゴが付いたマウンテンジャケットになります。右袖はノースフェイス、Supremeのロゴラベルが縦に入る恒例のコラボ仕様です。

チェスト両サイドにアルパインポケット、脇下ベンチレーションフロントは、スナッププラケット付きのフルジップ仕様、袖口はベルクロで調整可能、フードと裾部分はドローコードで調整可能。



【サイズ】

Lサイズ（着丈72/身幅66/袖丈69 (cm)）



【状態】

新品•タグ付き



コラボ名...ザノースフェイス



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Ryo様専用☆新品・タグ付き☆ノースフェイス シュプリーム 2019