『Panasonic FE-KXS05-W 気化式加湿器【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 50分に出品され03月11日 10時 50分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic FE-KXS05-W



color: WHITE

イオン有無種類: マイナスイオン

加湿方式(新): 気化式

加湿能力クラス別: 600cc以上









2019年の11/30に購入しました。使用しなくなった為出品します。



購入後１年経過しているので保証期間は終わっています。



取説あり。



清掃出来るところはしてあります。加湿フィルターはクエン酸でつけ置き洗いしましたが、黄ばみが落ちませんでした。煙草は吸わないので多分花粉だと思います。写真でご確認下さい。





#パナソニック

#Panasonic 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック カラー: グレイ系