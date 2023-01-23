『新品未使用 チェックフリンジツイードジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 10時 02分に出品され03月10日 10時 02分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用タグ付き



カラー：ブラック





ダーリッチ

チェックフリンジツイードジャケット

Darich



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ダーリッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 チェックフリンジツイードジャケット