『オーシバル メルトンコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 10時 50分に出品され03月17日 10時 50分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トレンドやスタイルにとらわれない永久の定番品です。



サイズ：2

カラー...ブラック(ネイビー)

素材...ウール

着丈...ミドル

肩幅...43cm

身幅...100cm

袖丈...58cm

着丈...69cm

定価:40000円弱

表地:ウール90％ナイロン10％

裏地:キュプラ100%

付属:チンストラップ（襟裏にボタンで付いています）



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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ オーシバル

メルトンコート