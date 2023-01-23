『Air dog X1D【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 22時 05分に出品され03月26日 22時 05分に終了予定です。即決価格は19,656円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パチンコのクジで当たりました。新品未使用です。誰か買ってください 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用