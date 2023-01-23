『バスフレグランス ハートベア パープル プレゼント ギフト 787805【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 14時 26分に出品され03月04日 14時 26分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バスフレグランス ハートベア パープル プレゼント ギフト 787805
【商品説明】
バスフレグランス ハートベア パープル プレゼント ギフト [787805]
・。パープルの大人カラーに可愛らしいクマがアレンジ。
・【サイズ】W 35cm×D 15cm×H 35cm
・ハート型に敷き詰められたローズのお花。お花の部分はソープフラワーになっているので、入浴剤としてお使い頂けます。
・大きいサイズ！花びら部分の容量は130g。鮮やかな見た目と可愛いシルエットでプレゼントに最適。大人から子供まで喜ばれるフラワーギフトです。
X08NPL2Q12
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7836円
537 入札履歴
終了
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