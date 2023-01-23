『MAMMUT Eigerjoch Pro IN Hooded Jacket【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 06時 06分に出品され03月26日 06時 06分に終了予定です。即決価格は21,420円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●MAMMUT マムート



●Eigerjoch Pro IN Hooded Jacket

アイガーヨッホ プロ インサレーション フーデッド ジャケット



登山家 クライマー 愛用 ハイスペックモデル



定価101200円



●color 【night】 ネイビー系



●サイズ表記 ASIA XXL



肩幅55cm

身幅66cm

着丈75cm

袖丈66cm



多少の誤差はご了承ください。



●状態 美品

品質表記タグカットしています。

試着程度の為、使用感や傷汚れなく綺麗な状態です。

タグをカットしている分お安くしております。



画像1-4 全体画像

画像5-7 刺繍部アップ

画像8 袖アップ

画像9-11 首周りアップ

画像12 裏地

画像13-15 タグ関係(15 カットされたタグ)

画像16-20 参考画像



ご確認いただければ幸いです。



●配送 宅急便

プチプチなどで保護しダンボールに入れ宅急便にて匿名配送いたします。



大きめのサイズをお探しの方

タグをカットしている分お安くしておりますので是非よろしくお願いいたします。









以下、商品スペック等



Eigerjoch Pro IN Hooded Jacketは,パフォーマンス重視の断熱ジャケットです。ジャケットの各ゾーンを体の部位ごとにニーズに対応させるため,ダブルチャンバー構造を採用。

ムレやすい部分とジャケットの内側にはPrimaLoft（R）を,その他のゾーンには暖かいダウンフィリングを使用しています。

追加の収納バッグとカラビナループ2つが付いています。

メリット

- ダウンとプリマロフトインサレーション使用による抜群の温かさ

- 耐摩耗性と撥水性

- 豊富な機能

- 縫製パターン: Regular Fit

- コレクション: Eiger Extreme

- 重量: 826 g

特徴

- 超薄型撥水コーティングとDiamond Fuseテクノロジーを採用した超軽量のPertex（R） Quantum Pro素材により,高い耐候性と優れた耐摩耗性を実現。

- ダウンとPrimaLoft（R）の組み合わせにより,吸湿発散性と体温調節を最適化。

- 200gの撥水90/10グースダウン（パフ強度：850cuin）を充填し,最適な保温性を実現



素材(詰め物)···ダウン,ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: マムート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MAMMUT

Eigerjoch

Pro

IN

Hooded

Jacket