『専用エルメス HERMESカレ 90 24番地のミステリー 08 新品 未使用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 21時 57分に出品され04月19日 21時 57分に終了予定です。即決価格は31,000円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス HERMES カレ 90 24番地のミステリー 新品 未使用

カレ 90 24番地のミステリー

08 HG/CAMEL/VERT/BLANC

キャメル/ヴェート/ホワイト

カラメル





2024春夏コレクション

2024春夏新作

2024年春夏新作

2024SS



サイズ：88.5×88.5 cm

このカレは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。

国内直営店にて購入 新品未使用



ご覧いただきありがとうございます

首に巻いたり、ベルトにしてみたり、ヘアバンドやターバンにしてヘアアレンジにも活用できるオールマイティなお品です



付属品

オレンジボックス、リボン



《24番地のミステリー》

カレ 90

スカーフ

シルクツイル

絹 100%

ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）

フランス製



現物はiPhoneにて撮影しています。そのため、色味が非常に不安定になっている場合がございます。

公式画像の色合いが一番実物を肉眼で見たときに近いので、ご参考ください。



新品未使用でございますが一度人の手に渡った商品であることをご理解の上、ご検討をお願いします



モニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります



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都合により、予告なく削除する場合がございます。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 専用エルメス

HERMESカレ

90 24番地のミステリー

08 新品

未使用