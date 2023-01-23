『White Mountaineering×TAION サイズ3【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 05時 45分に出品され04月08日 05時 45分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 White Mountaineering×TAION



・サイズ:3

・実寸:cm(肩幅ラグラン、身幅約69、着丈約81、裄丈約94)

・素材:ナイロン、中綿ダウン×フェザー

・色:CHARCOAL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ホワイトマウンテニアリング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ White

Mountaineering×TAION

サイズ3