『【美品】ケイトスペードニューヨーク ファー トリムコート ボタン 総柄 ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 21時 39分に出品され03月04日 21時 39分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ケイトスペードニューヨーク Kate spade ロングコート アウター ファー ビジュー 美シルエット ファー取り外し可能 ウール





参考価格¥65200



【サイズ】4

着丈94㎝

身幅55㎝

肩幅46㎝

袖丈53㎝



※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください





【カラー】

ブラック



【状態】

目立った汚れや使用感なく、全体的に綺麗な状態でございます＾＾





お値引き交渉は常識の範囲内でお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】ケイトスペードニューヨーク

ファー トリムコート

ボタン

総柄 ブラック