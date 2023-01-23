『NOTHOMME キルティングダウンジャケット グレー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 05時 46分に出品され03月04日 05時 46分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 写真は実物と同じです。色が寒色系でかわいくて少し韓国系のような感じがあります。

4年前にBONBONで1万7000円程度で購入しました。それから10回程着ました。売却理由と致しましてはサイズ感が大きい事です。綿が沢山入っておりとても暖かいのですが、着用した時に上半身が大きく見えてしまうのが嫌で、、私は身長が169cmと小柄なのでスタイルが悪見えするのかも知れません。170後半の方なら少しオーバーに180～185cmの方ならベストサイズで着れると思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NOTHOMME

キルティングダウンジャケット

グレー