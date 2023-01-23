『TOMORROWLAND ウールダウンジャケット ダウンジャケット ジャンパー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 04時 28分に出品され05月12日 04時 28分に終了予定です。即決価格は14,850円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トゥモローランド の ダウンジャケット です。

正規店にて購入。5、6万だったと思います。



引越しに伴うクローゼット整理のため出品します。

軽くて非常に暖かく、使いやすいデザインとカラーで

どんな服装の方にも合わせてもらえます。



使用回数も少なく特に気になる点はございませんが、

素人点検、素人保管の中古品であることを

ご理解いただける方のみご購入お願い致します。



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uper120’sウールフランネルを使用した

ショート丈のダウンジャケットです。

アクティブウエアのイメージの強いダウンアウターを、

〈TOMORROWLAND〉らしく

上品にアレンジした定番モデルです。

スッキリとしたシルエットは、

カジュアルにもキレイ目にも合わせやすく、

フードも脱着可能で汎用性も高いです。

(ファスナーで着脱)

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※10枚目写真は着用画像をお借りしています。

着用のイメージとしてご覧ください。



◾️カラー：グレー

◾️サイズ：M

肩幅44cm

着丈61cm

身幅53cm

袖丈62cm

※平置き実寸です。

素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。

◾️素材：

表地 ウール100％

裏地 ポリエステル100％

中綿 ダウン90％ フェザー10％





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カラー···グレー

襟···スタンドカラー

フード···フードあり（取外し不可）

ジップ・ボタン···ジップアップ

季節感···秋、冬

素材···ウール

柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トゥモローランド カラー: グレイ系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TOMORROWLAND

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ジャンパー