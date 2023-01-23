『美品 KEITH キース ウールコート ラムメルトンコート ロングコート フード【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 19時 07分に出品され03月15日 19時 07分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 送料無料！即購入ok！値段交渉ok！

傷や汚れ、ほつれもない超美品✩.*˚

KEITHの完売品 ウールコート♡

人気のキャメル



【商品情報】

★サイズ：40(Lサイズ)

平置き採寸(cm)

着丈72

肩幅39

身幅42

袖丈61



★ブランド：KEITH(キース)



★カラー：キャメル

写真でご確認ください！

※実際と多少異なる場合があります



★商品の補足：エレガントでありながらスタイリッシュなウールコート。さりげなくアシンメトリーなデザインや背中のフードが、どこから見てもサマになる着こなしを叶えます。自然なフレアシルエットが女性らしさを演出し、締めつけのないストレスフリーの着心地に。



素材 表地：毛100％ 裏地：ポリエステル

定価54450円





追加写真や質問などご希望ありましたら

お気軽にコメントください( ᴗ ᴗ)" 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: キース

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