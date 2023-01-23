『シャープ 加湿空気清浄機 KI-NS50-W SHARP【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 19時 42分に出品され04月09日 19時 42分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年製



買ったのですが、動作確認をしただけで、ずっと押し入れに閉まっていました。



機能はほぼ未使用に近いのですが、多少の色褪せ、保管時の傷があります。

写真をご確認下さい。

目に付くものには印をしています。素人検品のため見落としがある可能性があります。ご了承下さい。



自宅保管品、

中古品をご理解の上、ご購入よろしくお願いいたします。



箱や説明書等はありません。

プチプチで包み、代理の箱に入れて発送します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャープ