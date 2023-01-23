『イエナ★ラムウール ノーカラーコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 05分に出品され03月29日 04時 05分に終了予定です。即決価格は11,687円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イエナのラムウール ノーカラーコートです。



表記サイズ：36



何回か着用し、

クリーニングに出したため、

新品に比べて

毛羽立ちはあるかと思います。



個人的には、気にならない程度ですが、

ご理解いただきご購入ください。



カラー···ホワイト、アイボリー



着丈···ミドル



柄・デザイン···無地



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ イエナ★ラムウール ノーカラーコート