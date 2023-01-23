『ECWCS LEVEL7 GEN3 プリマロフトジャケット S-R【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 07時 28分に出品され03月24日 07時 28分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 米軍LEVEL7プリマロフトジャケットです。

2年前メルカリで購入したのですがサイズを間違え、5回ほどしか着用してません。





2007年製

サイズ:S-R(スモールレギュラー)

NSN:8415-01-538-6278

コントラクトNo:W911QY-07-D-0003

DJ MANUFACTURING 社製



着丈：77cm 身幅：60cm 裄丈：89cm



内タグのスレと小さいシミがあります。



よろしくお願いします。



ECWCS

エクワックス

レベル7

LEVEL7

プリマロフト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ECWCS

LEVEL7

GEN3

プリマロフトジャケット



S-R