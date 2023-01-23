『【美品】DANTON ダントン ダウンジャケット ブラック メンズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 18時 47分に出品され03月25日 18時 47分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☑︎ Point



DANTON STAND COLLAR DOWN BLOUSON

スタンドカラー ミリタリー ダウンジャケット DT-A0199



購入金額 38000円







ミリタリーライクなディティールを落とし込んだスタンドカラーダウンジャケット。

太番手のポリエステル糸とヨコ糸に綿を織り込んだ厚手の生地を採用。

ハリと柔らかさを兼ね備えたマットな表情が特徴で、仕上げに撥水加工を施しています。

中綿にはダウンを封入し、袖口のリブや裾のコードなど防寒機能を持たせた抜群の保温性を完備。

その他、ハンドウォーマー仕様のポケット、裏地の収納など、随所に実用的なディティールを搭載。

シックなデザインにロゴワッペンでカジュアルなアクセントをプラスした、ハイスペックな1着。





【DANTON(ダントン)】

1935年創立のフランスのワークウェアメーカー。キッチンウェアやワークウェア、ユニフォームなどを手掛けるフランスの老舗ブランド。ワークならではのシンプルかつ、丈夫なウェアは、フランスらしいシンプルで洗練されたデザインやディテールを併せ持ちます。











☑︎ Size





サイズS

肩幅55㎝

身幅62㎝

着丈66㎝

袖丈59㎝



実寸ご確認ください。



















☑︎ Color / Design ブラック



















☑︎ material /画像7





















☑︎状態:美品

綺麗な状態です。



あくまで中古品になりますのでご理解ある方のご購入お願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】DANTON

ダントン ダウンジャケット ブラック メンズ