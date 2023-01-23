『90s burberrys（バーバリー）ウール ノバチェックコート/ベージュ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 07分に出品され03月21日 23時 07分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s burberrys（バーバリー）ウール ノバチェックコート/ベージュ

90s vintage

ダブルジャケットのような着方も出来るコートです。

裏地は総柄ノバチェック

合わせはレディースですがメンズ相当の

サイズ感です。

#ヴィンテージ #80s #90s #00s #古着男子 #古着女子 #ストリート #スケーター #y2k #burberry #mackintosh #aquascutum

《size》

身幅55 着丈79 裄丈70



《color》

ベージュ

（接写で撮影してる箇所に関しましては実際の色味と異なる事があります。）



《その他》#24A0220 R ① #RTNS保

・値下げはフォロワー限定で承ります。



・コンビニ支払いを選択される場合はコメントかメッセージにていつまでに支払いをするかご連絡ください。



・いくらまで値下げ可能か等のテンプレート内容には回答致しませんのでご了承ください。



・衣類等は畳んで保管していますので古着に対して神経質な方は購入をご遠慮ください。



・付属品の有無は説明文に記載しています。



・間違えて購入したからキャンセルをしたいと身勝手な要望には応じていません。





当ページをご覧いただきありがとうございました。



カラー···ベージュ



柄・デザイン···チェック



フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

burberrys（バーバリー）ウール

ノバチェックコート/ベージュ