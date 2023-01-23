『フランフラン ギフトセット ボディケア ネイルケア【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 22分に出品され03月23日 20時 22分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フランフラン ギフトセット



● フローリー ボディケアギフト セットL（ピンクブーケ）

・ヘアブラシ

・ネイルファイル

・ボディミスト

・ハンド＆ボディクリーム

・ネイルオイル



●プチミニョン ネイルケアセット S ゴールド ×2

・ハンドクリーム

・ネイルオイル





どちらも全く使用しておりません。

また、どちらもケース、箱はございません。



ボディケアギフトに関しましては、取り出した際の粘着テープがそれぞれの商品に付着していることがあります。

ヘアブラシのハコは開封していますが、使用しておりません。



防水、破損対策をして発送致します。



#フランフラン#ギフトセット#ボディケア#ネイルケア#フローリーボディケアギフト#プチミニョンネイルケアセット 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>ボディミスト 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フランフラン