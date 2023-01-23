『00s archive down jacket check grunge y2k【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 15時 36分に出品され04月04日 15時 36分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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男女兼用



以下が商品の詳細です。



•item

ダウンジャケット ブラック チェック ファー



•サイズ（cm）

Mサイズ



袖丈64

肩幅47

身幅53

着丈64



•状態

目立った傷や汚れなく、まだまだお使いいただけます！



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商品はあくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。



気になる点などありましたら、お気軽にコメントしてください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アーカイブ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

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