『EMBROIDERY BIG COLLAR COA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 22時 50分に出品され03月20日 22時 50分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ameri vintage

AMERI

- 色:グレー

-サイズ S

- 素材: 厚手

- スタイル: ロングコート

- ポケット: あり

- 袖: 長袖



2回ほど着用、毛玉、汚れなどほぼない状態です。



袖が長いので折ったまま保管しておりましたので少し折シワがついております。







アメリ

snidel

リリーブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ EMBROIDERY

BIG

COLLAR

COA