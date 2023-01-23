『MaxMara ベージュ チェスターコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 38分に出品され03月28日 09時 38分に終了予定です。即決価格は10,100円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

MaxMaraは、イタリアの高級ファッションブランドで、洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。このコートは、特にエレガントなスタイルを求める方に最適です。



【スタイルとデザイン】

このチェスターコートは、ダブルブレストのデザインで、クラシックかつモダンな印象を与えます。ベージュの色合いは、様々なコーディネートに合わせやすく、季節を問わず活躍します。



【製造国】

イタリア製で、高い品質基準を誇ります。MaxMaraの製品は、細部にわたるこだわりと職人技が感じられ、長く愛用できるアイテムです。



- ブランド: MaxMara

- 製造国: イタリア

- 色: ベージュ

- スタイル: チェスターコート

- デザイン: ダブルブレスト

- 素材: キャメル

裾にたたみジワと一箇所茶色のシミがあります。7枚目

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MaxMara

ベージュ

チェスターコート