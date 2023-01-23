『LOUIS VUITTON ルイヴィトン 黒 ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 13時 46分に出品され03月23日 13時 46分に終了予定です。即決価格は48,300円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



サイズ：L

着丈： 73cm

胸囲：135cm

肩幅：59cm

素人採寸にて誤差ご容赦ください。



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即購入大歓迎です！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LOUIS

VUITTON

ルイヴィトン

黒

ダウンジャケット