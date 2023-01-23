『【EEL】オリオンコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 06時 28分に出品され03月27日 06時 28分に終了予定です。即決価格は16,014円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◇Mサイズ



◇袖丈85cm,身幅56cm,着丈88cm,袖口14cm



◇定価66,000円



◇定番のブルー



◇表地はカシミア混のタスマニアウール素材で着心地も軽く、上質さを肌で感じることができます。



◇ Aラインのざっくりとしたシルエットに大き目のフードがアクセントに。



◇ボタンは高級な水牛ボタン、内側は身頃にはコットンのヘリンボーン生地、袖裏にはキュプラ100%の生地を使っているので袖どおりも良し。



何かございましたら、お気軽にコメントください◡̈⋆





EDIFICE

EDITION

UNITED ARROWS

JOURNAL STANDARD

BEAMS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イール カラー: ブルー系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【EEL】オリオンコート