『regleam リグリーム ドロストショートコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 19時 10分に出品され03月31日 19時 10分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございました。



購入した年には気に入って着用しましたが、出番がなくなってきたため出品します。とても可愛いアウターです。今の時期にもぴったりかと思います。

後ろの左下あたりにすったような汚れ跡があります。現状わたしになりますので、状態をご理解いただけますようお願いいたします。



以下商品説明



春も秋も大活躍間違いなし！軽くてシワになりにくい万能ショートコート。ボリュームのあるブラウスにもピッタリなAラインのテントシルエット。



前面だけドロストコードを入れ、絞るとペプラム風のシルエットに変身。バックスタイルは大きめに取ったタックでボリュームをキープし絶妙なシルエットを出しました。



袖とポケットには異素材のエコレザーでパイピングし、ほんのりシボ感のある本体生地との組み合わせが上品なカジュアルさを醸し出してくれます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: リグリーム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ regleam

リグリーム

ドロストショートコート