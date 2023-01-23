『【美品】ザノースフェイス ダウンジャケット レディース XL 黒 ロングダウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 02時 47分に出品され03月11日 02時 47分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】



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⚫商品名



ノースフェイスのダウンジャケットです！



⚫ポイント



ロングダウン

キラキラしたジップ☆☆☆

美品！



⚫状態 中古



使用感はありますが…普段から古着を着用の方であれば問題なく、これからもたくさん着用して頂けます ^_^



⚫カラー



ブラック 黒



⚫サイズ



レデイース XL (着丈98cm、身幅54cm、肩幅42cm、袖丈62cm)

※多少の誤差についてはご了承ください (^^;)



送料無料、即購入OKです！



最後まで閲覧頂きありがとうございました ^_^







NF240803DBA012 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】ザノースフェイス ダウンジャケット レディース XL 黒 ロングダウン