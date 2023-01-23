『BEARDSLEY フードハーフフレアコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 10時 12分に出品され03月22日 10時 12分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数点限定で再入荷しました。

前回ゲットを逃した方はぜひこの機会にどうぞ〜



裾にフレアに広がるシルエット。

肉厚のカットソー生地を使用しているので、フードもへたらず、立体的に。

衿元は高さがあるのでファスナーを閉めるとしっかりと防寒できます。

袖口にスリットがはいっていて、折り返しもおすすめ。



素材・洗濯表示

素材：ポリエステル80％ レーヨン15％ ポリウレタン5％

洗濯表示：ドライクリーニング



サイズ F

カラー ネイビー



新品未使用



★他サイトにも出品中のため、必ず在庫確認コメントお願い致します。

★商品の状態 : 基本的(ブランドタグ、品質タグ、値札)がカットまた外しました、今は服についてないです。

★発送時期 7-10日前後いただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ビアズリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BEARDSLEY

フードハーフフレアコート