『UNITED TOKYO チェスターコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 13時 56分に出品され04月23日 13時 56分に終了予定です。即決価格は10,046円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユナイテッドトーキョーのチェスターコートです。

5回ほど着用しクローゼットにしまってありました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNITED

TOKYO

チェスターコート