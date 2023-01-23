『I/O MAG The North Face SMI-1 ゴーグル ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 23時 09分に出品され03月21日 23時 09分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能レンズ】

SMI-1モデルは、視界を広げるカーブレンズデザインを採用しており、雪山での視認性を向上させます。



【快適なフィット感】

フリース素材の内部は、長時間の使用でも快適さを保ち、滑走中のズレを防ぎます。



【スタイリッシュなデザイン】

The North Faceのアイコニックなロゴとイエロー/ブラックのストラップが、スタイリッシュな印象を与えます。



- ブランド: The North Face

- モデル名: SMI-1

- レンズ色: ブラック

- ストラップ色: イエロー/ブラック

- 内部素材: フリース

- 形状: カーブレンズ



ブラックレンズとサブでもう一枚クリアレンズついてます。マグなので取り外しはしやすいです。



バンドに記載あるSmithとNorth faceのロゴがカッコよくて即買いでした。これからのシーズンにぜひ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スミス