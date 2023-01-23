『Supreme The North Face Leather Jacket【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 13時 17分に出品され04月03日 13時 17分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで購入。

着なくなった為出品します。

サイズL

並行輸入品ですが、品質大変良いです





















【高い保温性】

このダウンジャケットは、ダウン素材を使用しており、寒い季節でもしっかりとした保温性を提供します。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルな黒色にThe North FaceとSupremeのロゴが映えるデザインで、カジュアルからストリートスタイルまで幅広くコーディネート可能です。



【機能的なポケット】

ジッパー付きのポケットがあり、貴重品を安全に収納できます。



- ブランド: The North Face

- コラボレーション: Supreme

- 色: 黒

- 素材: ダウン

- デザイン: ジッパー付き

- バックロゴ: The North Faceロゴ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme



The

North

Face

Leather

Jacket