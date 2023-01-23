『クラウディオパンディアーニBUHIスイッチングシェルパーカー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 21時 43分に出品され04月09日 21時 43分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クラウディオパンディアーニBUHIスイッチングシェルパーカーマウンテンパーカーです。サイズXLです。着丈78身丈61肩幅57袖丈65です。カラーは、オリーブです。タグありません。試着程度なので未使用品に近いです。本格的かつすっきりしたシルエットが特徴のシェルパーカーです。軽やかな生地感とハリのある見た目で防風・防水性に優れた機能を持っています。定価16500円税込みです。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: クラウディオパンディアーニ

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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