『LENOバルカラーコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 00時 35分に出品され03月06日 00時 35分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年(2023年12月)に購入しました。

あまり着ないまま保管していましたので出品します。

定価99,000円でした。



一見チャコール無地ですが、うっすらチェック柄が入っています。

うっすらなのでコーデの邪魔はしなく、おしゃれに着こなせます！

サイズは0です。





カラー···グレー



着丈···ロング



柄・デザイン···チェック



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ LENOバルカラーコート