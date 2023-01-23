『スカーフプリントワンピース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 18分に出品され03月19日 22時 18分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品説明

珍しい色オレンジとブルーとグリーン組み合わせスカーフ柄楊柳ワンピース、たくさんワンピース買ってなかなか着ない迷って出品します

おしゃれ人おすすめ(^^)



袖コンシャスで華やかなロング丈のワンピース。ラメ糸とサテンがストライプ状に織られたシフォン楊柳にヴィンテージスカーフ柄を施した、Ravissant Laviereオリジナルプリントです。ボタンを外すと羽織としても使える2WAY仕様。春、秋の気分を上げてくれる素敵な1枚です。



[ペチコート]

身幅:43.5 身頃実寸丈:94.5



●お取扱い上のご注意●

※アテンションタグを必ずご確認の上、着用又はお取り扱い下さい。



付属品 インナー無し



※水洗い可



定価:47300円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ラヴィソンラヴィエール

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ スカーフプリントワンピース