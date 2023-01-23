『Mサイズ★モンベル ライトアルパイン ダウンパーカ ベージュ レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 17時 37分に出品され03月04日 17時 37分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Mサイズ★mont-bell モンベル ライトアルパイン ダウンパーカ ダウンジャケット キルティング ベージュ レディース 1101362



【商品プロフィール】



We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



数ある商品の中からご覧頂き誠にありがとうございます！



大きく目立った傷・汚れ等無く一般的な中古品と同程度です。まだまだご愛用いただけます^_^

写真にて状態確認の上ご購入よろしくお願いします。



※使用に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。

中古品に抵抗のある方、完璧な商品をお求めの方はご購入をお控えください。



【購入先】



★万が一偽物だった場合全額返金いたします★



専門家による真贋鑑定済みの正規品のみを厳選して出品しています。

AACD日本流通自主管理協会加盟店、ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場などで購入しています。







【カラー】



ベージュ





【サイズ（ｃｍ）】



タグ表記 :M

肩幅 ：41cm (左右の肩先の長さ)

身幅 ：52cm (両袖の付け根下の長さ)

着丈 ：68cm (首元から裾までの長さ)

袖丈 ：62cm (肩先から袖口までの長さ)



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



※サイズ感に関しては個人差がございますので、身長体重に関する質問や、着画はお断りいたします。

実寸サイズをご確認ください。





【状態】 B



S：新品、未使用

A：使用感が少なく綺麗な状態

B：大きく目立った傷や汚れ等なく状態良好

C：使用感はあるが古着として問題はなし

D：特定の箇所にシミ、穴等はあるが使用可能

E：全体的に状態が悪い

F：ジャンク品



＊気になる汚れ等は写真でご確認くださいますようお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Mサイズ★モンベル

ライトアルパイン

ダウンパーカ

ベージュ

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