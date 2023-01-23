『アークテリクス ダウン レプリカ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 19時 33分に出品され04月27日 19時 33分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アークテリクス のダウンです。



ゴアテックス素材ですが、防水性よりも撥水性(小雨程度)のほうが機能していると思います。



マークは刺繍になっています。

フードは取り外しできます。



遠くから見ればアークテリクスだと思いますので、よろしければご検討の程よろしくお願い致します。



着丈 約76cm

身幅 約56cm

腹回り 約50cm(くびれて綺麗に見える様になってます)





#ダウン

#ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アークテリクス ダウン レプリカ