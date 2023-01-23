『新品未使用Y(dot)BY NORDISK NORDIC DOWN JACKET【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 32分に出品され03月27日 04時 32分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ワイドットバイノルディスク ノルディックダウンジャケット



人気のベージュです。

襟も高めでかなり暖かいです。

色違いと2枚購入した為、出品します。



カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

季節感···冬

メンズLサイズ

ユニセックスタイプなので

女性の方も大きめに着れます。



定価¥69.300



1988年に作成された1stモデルのデザインを踏襲し、現代的にアップデートとした定番モデル。



たっぷりとしたダウン量による高い保温性に加え、ハンドウォーマー付きのポケット、大容量の内ポケットなど機能面も充実しています。フードは取り外し可能です。



ダウンの機能性を保ちつつも、一般的なダウン特有の艶感を抑え日常生活に溶け込む温かみのある表情で着用できる様デザインされた一着です。







Material：COTTON53%, NYLON47% CRYSTAL DOWN 90/10 + 700 FILLPOWER



細番手の糸を使用し限界まで打ち込んだ高密度のコットンナイロン。



心地の良さや柔らかな印象を与える綿ライクな表情と洗練さを併せ持ったオリジナル素材です。



環境に配慮し非フッ素の撥水加工を施しています。



ホームページより引用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用Y(dot)BY

NORDISK

NORDIC

DOWN

JACKET