『✨極美品✨ダイワピア39 テックバックパッカーダウンベスト Mサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 15時 54分に出品され03月18日 15時 54分に終了予定です。即決価格は15,048円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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私も希望金額お伝えしますので

お互い納得いく金額で取引しましょう！



2回だけ僅かな時間着用しました。

極美品でございます。

タグはなしです。



・経緯ともに50dのファインデニール糸を使用し、高密度で織っているためハリ感と上品でソフトな風合いを兼ね備えています。

・急な天候変化にも対応できる撥水加工

クラシカルな雰囲気を醸し出すポリエステルリップストップ素材を使用したダウンベストです。

1970年代のクライマーダウンベストを彷彿とさせるような発色の良いカラーを採用しつつもマットな仕上がりにこだわりました。

ブランドの代名詞でもある、サイドに大きく配したボリューミーなマルチポケットがアクセント、タックルボックスやルアーケースなどを持ち運ぶのに便利です。内側にも大小さまざまなポケットを備えております。

着脱可能なフードも完備、収納用のスタッフサック付き。

ブランドのアイコンでもある、アームホール部にハンドウォーマーポケットが配されております。



定価:41800円



COLOR:ブルー



Mサイズ

サイズ寸法は最後の写真をご確認下さい。



表地：ポリエステル100%

裏地：ポリエステル100%

中綿：ダウン90%・フェザー10%



ALLEGE 【アレッジ】

AURALEE 【オーラリー】

bukht 【ブフト】

COMOLI 【コモリ】

ETHOSENS 【エトセンス】

FACETASM【ファセッタズム】

Graphpaper 【グラフペーパー】

Hender Scheme【エンダースキーマ】

kolor【カラー】2189

markaware【マーカウェア】

Mr.gentleman 【ミスタージェントルマン】

Name. 【ネーム】

N.HOOLYWOOD【エヌハリウッド】

Needles【ニードルズ】

Paul smith 【ポールスミス】

scye【サイ】

STILL BY HAND【スティルバイハンド】



素人による検品ですので

見落としなどがある場合もございます。

あくまでも中古品です。

ノークレームノーリターンでお願いします。

神経質な方はお控えください。



圧縮袋でコンパクトに梱包致します。

予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ✨極美品✨ダイワピア39

テックバックパッカーダウンベスト

Mサイズ