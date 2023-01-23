『Pierre Louis Mascia シルク リバーシブル ドット ストール【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 08時 24分に出品され04月08日 08時 24分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#peacockストール



【説明】

Pierre Louis Mascia ( ピエールルイマシア ) 大判 リバーシブル ストールです。



ピエールルイマシアの中でも珍しいドット(水玉)のネイビーを基調とした配色のオリジナルパターン。



素材は上品な光沢あるシルク(柄面)とコットン系(無地)の二重構造のリバーシブル仕様。



大判サイズ(約65cm×185cm)なので、シンプルなコーディネートのアクセントとして活躍してくれます。



男性、女性問わず、ユニセックスでお使い頂けます。



【状態】

中古品になります。

主観ですがコンディション目安は10段階中5になります。(10で新品未使用品)



白色の箇所に黄ばみ等、使用感はありますが、目立つダメージはありません。



素人の為、小さな見落としがある場合がございます。



【注意】

中古品にご理解頂けない方、完璧をお求めの方はご遠慮ください。

お取引き前にプロフィール欄参照下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ピエールルイマシア

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Pierre

Louis

Mascia シルク リバーシブル ドット ストール