『モダンソファ ２.５人掛け‼ グレー！【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 04時 53分に出品され03月11日 04時 53分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆☆☆商品説明☆☆☆





☆付かず離れず、この距離感がイイ感じ！

「毎日会うより、たまに会うほうが上手くいく」と良く聞きますが、恋愛もソファも実は同じ。

座った時のこの距離感がイイんです。





☆さらっとやさしいファブリックの張地

夏場や冬の暖房の効いた部屋では蒸れてしまいがちな、合皮やマイクロファイバーとは異なり、キャンパス地のような触り心地で、年中さらっと気持ちいい肌触りです。





☆高さ15センチの収納スペース

ソファの下の空間は、お部屋の収納コーナーとしても活躍。

日用品から化粧品、ちょっとした小物などの収納にお使いください。



☆ロースタイルも楽しめる

脚は取り外しても使えます。

リビングでつかいやすいハイタイプと低い位置でリラックスして使えるロータイプ。

脚の取り外しで気軽に変更可能です。





☆ゆったり幅のワイドな肘置き

リラックスできる太くフラットな肘置きにこだわりました。

携帯電話やリモコンなどももちろん置けます。





☆専用クッションを一緒にお届け

当ソファー専用クッションを2個お付けします。

ちょっとした枕にしたり、腰当てや腕置きにご利用ください



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最後までご覧頂きありがとうございます！ 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ソファ・ソファベッド>>>その他 商品の状態: 新品、未使用