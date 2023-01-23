『モダンソファ ２.５人掛け‼ グレー！【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 04時 53分に出品され03月11日 04時 53分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>ソファ・ソファベッド>>>その他
|商品の状態:
|新品、未使用
GMEH129○Cassina / カッシーナ WISKEY ウィスキーソファ
¥ 257580
リーンロゼ トーゴ 1人掛けソファ 限定 スワロフスキーエレメント ローソファ
¥ 25960
展示品 イームズ ウォールナット 本革 レザー ラウンジチェア ソファ 北欧
¥ 28080
牛革製 エッグチェア by Arne Jacobsen
¥ 31980
Cassina WISKEY/ウィスキー ソファ 本革 1人掛けソファ b
¥ 28968
Cassina / カッシーナ WISKEY ウィスキー新品定価50万円超
¥ 35112
美品 walter knoll フォスター501 シングルソファ
¥ 12500
Cassina WISKEY/ウィスキー ソファ 本革 1人掛けソファ a
¥ 22152
Cassina / カッシーナ WISKEY ウィスキー ソファ
¥ 33930
ハリスツイード ソファ1人掛け 天然木 バーチ ローソファ
¥ 19624
カッシーナ ウィスキーソファ 本革 高級輸入家具 イタリア ティルブリー チェア
¥ 59840
リーンロゼ トーゴ 1人掛けソファ 限定 スワロフスキーエレメント ローソファ
¥ 22074
ゆったりくつろげる！ カウチソファ‼️トリプルソファ‼️ホワイトPVCレザー‼️
¥ 18258
モダンソファ ２.５人掛け！ レッド！
¥ 13450
モダンソファ ２.５人掛け‼ ブラウン！
¥ 13450
モダンソファ ２.５人掛け‼ ネイビー！
¥ 13450
KASTOR Combination Sofa 右カウチ
¥ 188100
モダンソファ ２.５人掛け‼️ デニムダークブルー！
¥ 13450
落札価格13450円
66 入札履歴
終了
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