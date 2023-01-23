『美品 THE NORTH FACE × BEAMS ノースフェイス ビームス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 07時 03分に出品され04月22日 07時 03分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2017AW THE NORTH FACE × BEAMS Expedition Light Parka NP61700B BLACK ノースフェイス ビームス ライト パーカー ジャケット



40D Nylon RipstopのHYVENT3層素材、シームテープを使用した防水ジャケット。パックなどが干渉する肩、肘、お尻部分をCORDURA Nylonで補強、長めの着丈が防水性、防風性、保温性を向上させている。雨は勿論のこと、秋口から初冬にかけた登山シーンを想定



希少なMサイズになります。

即完売したモデルです。

大事に着ていたので主観的に見て美品です。

探してた方この機会に是非。



着丈約71センチ

身幅約50センチ

肩幅約46センチ

袖丈約60センチ



ビームス

ノースフェイス



素材・柄···ナイロン



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 THE

NORTH

FACE

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BEAMS

ノースフェイス ビームス