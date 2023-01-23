『新品‼️加湿空気清浄機 Panasonic F-VC70XU BLACK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 19時 43分に出品され03月09日 19時 43分に終了予定です。即決価格は16,678円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic F-VC70XU-K BLACK



#パナソニック

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未使用の為とても綺麗ですが、自宅保管の為神経質な方以外購入お願い致します。





タイプ···加湿空気清浄機



加湿空気清浄機 ブラック F-VC70XU-K

ブランド：Panasonic

最大適用畳数：31畳

空気清浄機機能：加湿 脱臭 花粉モード イオン機能

センサー：湿度センサー ニオイセンサー ホコリセンサー 明るさ、照度センサー

タンク容量（L）：3.2 L

消費電力（W）：57 W

最大騒音値(db)：54 db

幅(mm)：398 mm

奥行き(mm)：257 mm

高さ(mm)：640 mm

コード長さ（m）：1.8 m

重量(kg)：10 kg 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック