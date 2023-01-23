『水沢ダウン マウンテニア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 09時 50分に出品され03月19日 09時 50分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2018aw

サイズ S

カラー ブラック

着用回数 2シーズン



白洋舎でクリーニング済み。



他のダウンを購入したのとサイズが合わなくなったので出品します。



サイズについての質問は返信致しません。

お手数ですがデサント公式サイトをご参照ください。



あくまで中古品であることご留意ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: デサントオルテライン カラー: ブラック系/グリーン系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 水沢ダウン マウンテニア