『三陽商会 AMACA コート アンゴラ 羊毛【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 20時 51分に出品され03月29日 20時 51分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...キャメル

着丈...ミドル

季節感...冬

柄・デザイン...無地

三陽商会

AMACA

ポケットが両方にあり。

着丈78センチ。

アンゴラ混なので触り心地がよいです。



9800円⇛9300円 お値下げしました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アマカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 三陽商会



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