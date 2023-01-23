『ワンモード キャットタワーQQ80358-R (ブラウン)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 21時 59分に出品され03月11日 21時 59分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワンモード キャットタワーQQ80358-R (ブラウン)
【商品説明】
・ネコちゃんが大好きな隠れ家ボックス・ハンモック・おもちゃ付き
・全ての支柱が麻巻き仕様で爪とぎに最適
・多頭飼いにもおすすめの極太支柱据え置き型キャットタワー
・製品サイズ：幅約110×奥行約74×高さ約163(cm)※幅及び奥行きの寸法は、棚板等を回転させることにより変化します。
・高いところが苦手なネコちゃんでも安心して使用できるサイズ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8593円
97 入札履歴
終了
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