『Dessin de Mode デッサンドモード オーバーサイズコート マルジェラ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 01時 51分に出品され03月05日 01時 51分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デッサンドモードのオーバーサイズが素敵なロングコートです。



カラーはカーキ系ですが落ち着いたお色味なので上品な印象です。



ユーズドになりますが大切に取り扱っておりましたので、目立ったダメージはなく美品です。

しかし感じ方には個人差ありますので、ユーズドにご理解、ご承知いただけます方にご購入お願いいたします。



素材 : ウール100%



サイズ表示 : 0

裄丈約78センチ 身幅約57センチ 着丈約95センチ

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他にも出品しておりますので、ぜひその他の出品物もご覧くださいませ

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アパルトモン ドゥーズィエムクラス 、ドゥロワー 、ロンハーマン、ブラミンク、エリン、オーラリーなどお好きな方にも♩。* 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: デッサンドモード カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Dessin

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Mode

デッサンドモード オーバーサイズコート マルジェラ