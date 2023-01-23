『【美品】save the duck ダウンジャケット ネイビー 撥水 L相当【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 41分に出品され03月13日 21時 41分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○アイテム

【美品】save the duck セーブザダック ダウンジャケット ネイビー 撥水 L相当



○サイズ 表記M Lサイズ相当

着丈: 89cm

身幅: 51cm

肩幅: 50cm

袖丈: 63cm





平置き実寸。

着画はお断りいたします。



※採寸は多少の誤差がある場合があります。ご理解ください。



○状態

目立った傷や汚れなし



▶️状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。

また、見逃しているところもあるかもしれませんが、ご理解下さる方のご購入をお待ちしております^ ^

分からない事ありましたらご気軽にコメント下さい。



○カラー

ネイビー



○購入元

ブランドリユース店

リサイクルショップ

鑑定済商品です。



○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

物によっては折りたたんでの発送となります。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セーブザダック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】save

the

duck

ダウンジャケット

ネイビー

撥水

L相当