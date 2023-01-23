『Ugears ユーギアーズ Roadster VM-01 ロードスターVM-01 木製 組立 ブロック パズル おもちゃ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 19時 27分に出品され03月20日 19時 27分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ugears ユーギアーズ Roadster VM-01 ロードスターVM-01 木製 組立 ブロック パズル おもちゃ
【商品説明】
・UGEARS ロードスターVM-01は20世紀の1940～1950年代の前後時代のスポーツカーの優しさと美しさで我々を魅せられた。
・https://ugearsmodels.jp
・このスポーツカーは3つのモードで変換できるトランスミッションがあります。前進、後進、ニュートラル
・サイズ : 305 х 130 х 100 mm パッケージサイズ : 370 х 170 х 420 mm パーツ数 : 437
・パーツを組み立てて、動きます。接着剤は不要です。
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 17.30 cm
奥行 : 37.70 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8133円
301 入札履歴
終了
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